Между арками Керченского моста: последние новости

Прежде чем начать выполнять свою главную функцию — соединять берега, Керченский мост потихоньку соединяется сам. Строители пишут: «Надвинув очередное пролетное строение, мы стали ближе еще на 64 метра к нашей цели! Крымский мост подрос в длину!». Напомним, пролёты между опорами с 1 по 215 длиной 55-57 метров, длина пролетов между опорами в акватории и на Технологической площадке «Керчь» около 64 метров.

Первое и самое главное в строительстве моста, то, на чём всё держится — это сваи и опоры. На сегодня готово 385 опор. Работы там не останавливаются. «На выкатном пирсе под АД арку сделали высокие опоры (намного выше, чем были под ЖД арку). Получается, что салазки, на которых потянут арку будут то же более высокими».

А вот ещё интересно, для тех, кто не разбирается в строительстве. Подробный ответ на вопрос — как заливают бетоном сваи?

«В спокойную погоду выбирают из сваи все лишнее до глубины тампонажного слоя. Так как из-за глубины погружения свая условно герметична снизу, то тампонажный слой бетона заливается без проблем — примерно на метр. После установки пробки все еще проще — погружаем армокаркас и заливаем бетоном с вибро-сопровождением заливки… Глубина бетонирования выбирается так, чтобы внутри сваи не осталось кислород-содержащего слоя — т.е. на уровень от 6 до 12 метров от верхнего среза сваи».

Для справки: Тампонажный цемент также используют для крепления обсадных колонн в бурении нефтяных и газовых скважин.

А вот последние новости с форума skyscrapercity. Это форум для «своих» но, в принципе, там можно найти полезную информацию о ходе строительства.

Смотрите: Москвичи летают над Керченским мостом

Кто-то продолжает писать, что ж/д опора просела. Но на эти комментарии там можно найти ответ, содержащий огромную дозу сарказма: «Это нормально. Скоро сваи дойдут до упругих грунтов и они вытолкают опоры обратно на проектные отметки. Иначе как? забивать сваи в упругие грунты невозможно, они ж пружинят и сваи отскакивают, вибропогружатели не выдерживают и ломаются. Известный факт» ;-)

Также есть информация о строительстве технического тоннеля для служебного транспорта на территории технической площадки «Керчь».

Другие записи коротки и информативны: «Верх тоннеля отлит, накрыт», «Ригель 289 Ж/Д опоры отлит, сваи Ж/Д стапеля обрезают», «Оба пролета надвинули на 260 А/Д опору», «Из трубосвай 268 А/Д опоры убирают ил», «Ригель 269 А/Д опоры отлит, накрыт». Теперь мы знаем, что «ригели» — это те поперечные балки, на которые будут устанавливать пролеты моста, установлены.

Это самая главная новость прошедших дней: на фарватерные опоры автомобильной части Крымского моста установлены ригели — массивные металлические конструкции, непосредственно на которые будет устанавливаться автомобильная арка Керченского моста. А это значит, что мы стали на шаг ближе к ответственной операции по транспортировке автомобильной арки Керченского моста на фарватер.

Следите за ходом строительство моста в Крым вместе с КерчьИНФО! Только у нас самые свежие и оперативные новости, видео- и фоторепортажи со стройки века.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

