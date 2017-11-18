Между Крымом и Краснодаром могут пустить электрички

Министерство транспорта Крыма изучает возможность запуска электропоездов между Краснодарским краем и Республикой Крым.

Информационное агентство России ТАСС с ссылкой на Министра транспорта РК Игоря ЗАХАРОВА сообщает, что после ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки строящегося Керченского моста между Крымом и Краснодаром могут начать курсировать электрички.

«Между Краснодарским краем и Крымом вопрос о введении пассажирского сообщения электричками рассматривается уже сейчас. Ведутся переговоры, есть заинтересованные коммерческие структуры, которые готовы вкладывать деньги», – рассказал Игорь ЗАХАРОВ журналистам ТАСС.

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На данный момент, чтобы добраться в Краснодар, крымчанам необходимо пользоваться услугами Керченской паромной переправы, что изменится уже в 2018-2019 гг. после запуска движения по Керченскому мосту.



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