Международная факельная эстафета «Бег Мира» финиширует в Керчи

Факельная эстафета «Бег Мира» является самой масштабной в мире. Ее участники передают горящий факел как символ воли. В России эстафета впервые прошла в 1991 году.

Путем эстафеты участники пытаются укрепить дружественные связи между людьми разных культур и стран.

В ней приняли участие миллионы человек с момента создания. За 30 лет факел побывал более чем в 140 странах на 6 континентах.

В сумме участники пробежали 600 тысяч километров, почти половину из этого пути – в России.

Читайте: Керчь. Факельное шествие. 8 мая 2017 года

«В 2017 году участниками проекта в разных странах мира отмечается 30 лет со дня проведения первой эстафеты «Бег Мира» в 1987 году. На территории Российской Федерации эстафета пройдет в 21-й раз и преодолеет около 4300 км. с основными стартами в г. Симферополь (16 мая) – Крымская ветка, в Пермском крае (22 мая) – Уральская ветка, в г. Москве (9 июня) – Московская ветка, в г. Омске (13 июля) – Российско-Казахстанская ветка. Локальная эстафета стартует в г. Смоленске 1 июля», — сообщают на сайте администрации Симферополя.

На полуострове эстафета финиширует 21 мая в Керчи.

Для справки — автором идеи этого уникального проекта выступил Шри Чинмой — известный общественный и гуманитарный деятель, спортсмен и миротворец, который много лет проводил в штаб-квартире ООН встречи, посвященные миру и гармонии, и эстафета носит его имя — «Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

