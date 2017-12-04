Международный день инвалидов в Керчи

Генеральной Ассамблеей ООН в целях повышения мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся людей с ограниченными возможностями, был учрежден международный день инвалидов 3 декабря.

Традиционные мероприятия, посвященные Международному дню инвалида, организованные сотрудниками ГБУ РК «КЦСО г. Керчи», прошли в этом году в рамках проекта «Старшее поколение», учрежденного партией «Единая Россия».

Сотрудниками отделений социального обслуживания на дому,членами партии «Единая Россия» были вручены подарки всем инвалидам, состоящим на обслуживании в отделениях за счет спонсорских средств с пожеланиями здоровья и душевной гармонии.

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К поздравлениям присоединились курсанты «Керченского Морского Технического Колледжа» (куратор Туаева М. А.), ученики 5- А класса МБОУ №5(зам.директора Макаров В.А.), ученики 11 класса МБОУ № 9 (классный руководитель Бояровская В. В.).

Волонтеры – студенты клуба “Милосердия” ГАО УСПО РК «Керченского Медицинского колледжа им Г.К.Петровой » во главе с председателем Мищук О., так же поздравили по месту проживания инвалидов и обслуживающихся пенсионеров. Растроганные заботой, пожилые люди поблагодарили всех за внимание и заботу, порадовались душевности и уважению в сердцах молодого поколения.

Волонтеры из Керченского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» свой субботник, организованный для генеральной уборки квартиры инвалида 2-ой группы, приурочили так же ко Дню инвалидов. Давняя дружба с молодым поколением членов партии «Едина Россия» – «Молодой гвардией» приносит свои плоды как и в воспитании у молодого поколения уважения и заботы к людям с ограниченными возможностями, так и в ответственном патронаже инвалидов г. Керчи волонтерскими организациями.

Так же для пенсионеров и инвалидов центрального района города кафе-столовой общественного питания «Кузя» был организован ипроведён благотворительный обед. Обед прошёл в тёплой дружеской обстановке. Коллектив столовой вместе с заведующей Ольгой Сергеевнойс теплотой позаботились о приглашенных гостях и накрыли праздничный стол.

По окончанию обеда гости выразили искреннюю благодарность коллективу столовой и сотрудникам ГБУ РК «КЦСО г.Керчи».

А в отделении дневного пребывания № 1 библиотекой им. Н.Островского для подопечных была организована видео-лекция «Час милосердия», посвященная дню инвалида и рассказе о зарождении этого праздника, о законодательстве об инвалидах, проблемах и их решении в нашей стране.

Концерт «Согреем сердце добротой» прошел в отделении дневного пребывания № 2. Для подопечных отделений выступил знаменитый вокальный ансамбль «Троянда», завоевавший сердца не только керчан, но и всей республики. Трогательные напевы, романтические мелодии обаятельного баяниста отвлекли наших слушателей от хлопот и печалей.

Ежегодные мероприятия в Международный день инвалидов в ГБУ РК «КЦСО г. Керчи» это не один день празднования. Это полномасштабные мероприятия, организованные и проводимые совместно с другими учреждениями и организациями Керчи, меценатами и спонсорами. Ведь мало провести анкетирование, вручить подарок человеку и пожелать здоровья, общение и внимание необходимо человеку каждый день. Организация досуга, помощь в оформлении документов, доставка к социально значимым объектам, организация встреч с депутатами, возможности общения с младшим поколением – это не один день в жизни человека с ограниченными возможностями, это ежедневная возможность сделать активной его социальную жизнь в обществе и, это – мера, которой можно измерить уровень культуры и толерантности общества, в котором этот человек живет.

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