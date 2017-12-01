Международный день инвалидов в Керчи

В Керчи отметили Международный день инвалида. В актовом зале Городского культурного центра имени Богатикова состоялся праздничный концерт. Люди с ограниченными возможностями здоровья показали свои таланты и умения.

Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН присутствовал на этом мероприятии. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook:

«В городском культурном центре им. Богатикова прошло мероприятие, приуроченное к Международному Дню инвалидов. Этот день напоминает нам о том, что рядом живут люди, которые нуждаются в нашей поддержке. Обратился к собравшимся с приветственным словом, предложив называть этот день – Днем Добра. От души выразил восхищение мужеством, целеустремленностью, умению радоваться жизни, талантами», – говорится в сообщении.

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Также, Сергей Вадимович отметил, что главная задача Администрации – создать качественные условия жизни для всех керчан. Поэтому сейчас городские объекты стараются привести в соответствие со стандартами, которые дают инвалидам больше возможностей для комфортной жизни.

Председатель Городского общества инвалидов Марина МАМУЛЬ отметила, что мероприятие было наполнено теплыми эмоциями. Она и сама приняла участие в концерте и прочитала стихотворение собственного сочинения, которое тронуло зрителей до слез.

В рамках мероприятия были награждены сотрудники Керченского общества инвалидов, которые ежедневно занимаются приемной работой организации.

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