Международный Женский День со «Вкусом Жизни»

Праздничный вечер с развлекательной программой: «Это все Она!»
Как отпраздновать самый нежный праздник в году?
Как оригинально и незабываемо поздравить наших самых любимых и дорогих?
Мужчины, не знаете, как подойти к этому вопросу? Цветы и комплименты банально?
Выход есть! Кафе «Вкус Жизни» позаботилось о праздновании 8 марта.
В этот день Вас ждет:
— праздничный вечер с развлекательной программой от АНДРЕЯ АНТОНЕНКО (зажигательного ведущего нашего города +7 978 871-50-76 vk.com/id152825868) в тандеме с профессионалом своего дела
DJ PRUCHKOVSKY (+7 978 821-38-40 vk.com/pruchkovsky);
— фотоотчет вечера от СЕРГЕЯ ШВИНДИНА (+7 978 002-06-91 vk.com/srgshvndn);
— специально организованная весенняя фотозона от ЕЛЕНЫ КАСЬЯНОВОЙ (дизайнер кэндибаров, оформление праздников и торжеств, +7 978 065-85-77 vk.com/id393364409);
— ценные призы и подарки от спонсоров мероприятия;
— праздничная сервировка, а также цветочное оформление от сети магазинов цветов «КВИТОЧКА«.
Спонсоры вечера:
+7 978 744-26-48 (vk.com/mylook.kerch);
Праздничный вечер пройдет в банкетном зале кафе «Вкус Жизни», ул. Айвазовского,7.
Сбор гостей в 19:00. Длительность программы 2,5 часа.
Условие участия: обязательный депозит 1300 р с 1 персоны.
Спешите забронировать столик и сделать незабываемым празднование 8 марта!
Количество мест ограниченно!
+7 (978) 816 888 7
vk.com/vkus_kerch