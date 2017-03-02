Международный Женский День со «Вкусом Жизни»

Праздничный вечер с развлекательной программой: «Это все Она!»

Как отпраздновать самый нежный праздник в году?

Как оригинально и незабываемо поздравить наших самых любимых и дорогих?

Мужчины, не знаете, как подойти к этому вопросу? Цветы и комплименты банально?

Выход есть! Кафе «Вкус Жизни» позаботилось о праздновании 8 марта.

В этот день Вас ждет:

— праздничный вечер с развлекательной программой от АНДРЕЯ АНТОНЕНКО (зажигательного ведущего нашего города +7 978 871-50-76 vk.com/id152825868) в тандеме с профессионалом своего дела

DJ PRUCHKOVSKY (+7 978 821-38-40 vk.com/pruchkovsky);

— фотоотчет вечера от СЕРГЕЯ ШВИНДИНА (+7 978 002-06-91 vk.com/srgshvndn);

— специально организованная весенняя фотозона от ЕЛЕНЫ КАСЬЯНОВОЙ (дизайнер кэндибаров, оформление праздников и торжеств, +7 978 065-85-77 vk.com/id393364409);

— ценные призы и подарки от спонсоров мероприятия;

— праздничная сервировка, а также цветочное оформление от сети магазинов цветов «КВИТОЧКА«.

Спонсоры вечера:

профессиональный парикмахер-стилист, Руслан Меметов, +7 978 010-88-96 (vk.com/stylistruslanmemetov); бутик драгоценных изделий «Ювелиръ«, ул. Ленина, 30, +7 978 899-94-97 (http://www.myuvelir.com); агентство проката лимузина для Вашего события «LimoKerch«, +7 978 8-999-707, +7 978 8-163-167 (http://www.limokerch.ru); студия Екатерины Панченко «My Look: lashes, brows, make-up«, Ул.Советская, 15, 3 этаж, ТЦ «Сити-Центр»,

+7 978 744-26-48 (vk.com/mylook.kerch);

бутик нижнего белья «Тужур«, ул. Ленина, 25, ТЦ «Ника», 2 этаж, +7 978 741-35-08; сеть магазинов цветов «Квиточка«, ул.Ворошилова,4а, +7 978 894-8-222, ул.Пирогова,5, +7 978 890-5-222, ул.Орджоникидзе,90, +7 978 894-7-222, Сморжевского, 4, +7 918 099-19-22 (vk.com/kvitochkakerch); первый женский фитнес клуб г. Керчь GO!SPORT, ул. Орджоникидзе, 41, 3 этаж, +7 978 740 999 8 (vk.com/go.sport.kerch).

Праздничный вечер пройдет в банкетном зале кафе «Вкус Жизни», ул. Айвазовского,7.

Сбор гостей в 19:00. Длительность программы 2,5 часа.

Условие участия: обязательный депозит 1300 р с 1 персоны.

Спешите забронировать столик и сделать незабываемым празднование 8 марта!

Количество мест ограниченно!

+7 (978) 816 888 7

vk.com/vkus_kerch

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