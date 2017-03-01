МФЦ с 1 марта вводит выдачу талонов для льготников

С 1 марта 2017 года в многофункциональных центрах «Мои документы» Республики Крым будет открыта сквозная выдача талонов по услугам Госкомрегистра для льготных категорий граждан до 31 декабря 2018 года включительно.

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Напоминаем, что правом на внеочередной прием в многофункциональных центрах и офисах «Мои документы» по услугам Госкомрегистра имеют:

1) граждане, достигшие пенсионного возраста (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет);

2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

3) лица, награжденные знаком «Жителю Блокадного Ленинграда»;

4) герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

5) герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;

6) инвалиды I и II (нерабочей) групп;

7) заявители, находящиеся в многофункциональном центре с детьми до 1 года или сопровождающие детей-инвалидов, и обращающиеся в их интересах;

8) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС, а также военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работа, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

9) заявители, обращающиеся в порядке переприема на этот же объект недвижимости (в случае допущения технической ошибки специалистом по приему, обработке и выдаче документов при первичном приеме, с предоставлением документов на предмет данной услуги)

Для того, чтоб получить талон на льготную очередь, гражданам необходимо обратиться к администратору зала и предъявить ему документы, подтверждающие принадлежность к указанным категориям лиц (удостоверение, свидетельство о рождении, справка органа медико-социальной экспертизы, другие документы).

Кроме того, с 1 апреля 2017 года на официальном сайте ГБУ РК «МФЦ» md-crimea.ru заработает предварительная запись по услугам Госкомрегистра до 31 декабря 2018 года включительно.

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