МФЦ в Керчи: полный перечень услуг

В Керчи осуществляет деятельность Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). На данный период перечень центра максимально расширена.
Однако, к сожалению, многие керчане не знают, по каким вопросам можно обращаться в учреждение.
В связи с этим редакция KerchINFO.com публикует полных перечень услуг МФЦ.
Напомним, Отделение ГБУ РК «МФЦ» находится по адресу ул. Кирова, 17,каб.108.
График работы: пн-пт с 8:00 до 17:00.
1. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
2. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации).
3. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления).
4. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
5. Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
1. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.
2. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления уплаты и страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов.
3. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».
4. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
5. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
6. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.
7. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
8. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.
9. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.
10. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
11. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
12. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
13. Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работникам организаций угольной промышленности.
14. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
1. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов).
2. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.
4. Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков(в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну).
5. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа.
6. Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.
1. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма -4 ФСС).
2. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с работником.
3. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей- физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.
4. Регистрация и снятие с регистрационного учёта лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
5. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
6. Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.
1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. No 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».
1. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.
1. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы.
2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях города Керчи.
3. Выдача разрешения на право организации розничных рынков.
4. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
5. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или на ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
6. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).