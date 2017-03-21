Микрокредит — срочный помощник в экстренной ситуации

Набираете в поисковой строке «Деньги в долг срочно Грузия»?
Воспользуйтесь услугой микрокредитования. Микро – потому что займ даётся сроком на 1 месяц. ООО «Twino», с 2014 года чётко выполняет свои обязательства перед клиентами в Латвии, Польше, Чехии, России, Дании, Мексики, Испании. Грузинское представительство этой компании NetCredit рассматривает заявку он-лайн и перечисляет деньги к вам на счёт в течении 24 часов. Номер лицензии и отзывы смотрите на официальном сайте www.netcredit.ge
Популярность услуги микрокредитования в Грузии возросла за последние 3 года на 500%, ведь никто не застрахован от внезапных неприятностей, требующих срочных финансовых трат. Даже, если вы противник идеи брать деньги в долг под проценты, то в таких случаях это оправданно и практично. Например, занимая 200 лари на 61 день, клиент возвращает компании всего 224,56 лари.
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Заявки на получение ссуды рассматриваются в рабочее время пн-сб с 9:00 до 21:00
в воскресенье с 9:00 до 18:00.