Микрокредит — срочный помощник в экстренной ситуации

Набираете в поисковой строке «Деньги в долг срочно Грузия»?

Воспользуйтесь услугой микрокредитования. Микро – потому что займ даётся сроком на 1 месяц. ООО «Twino», с 2014 года чётко выполняет свои обязательства перед клиентами в Латвии, Польше, Чехии, России, Дании, Мексики, Испании. Грузинское представительство этой компании NetCredit рассматривает заявку он-лайн и перечисляет деньги к вам на счёт в течении 24 часов. Номер лицензии и отзывы смотрите на официальном сайте www.netcredit.ge

Популярность услуги микрокредитования в Грузии возросла за последние 3 года на 500%, ведь никто не застрахован от внезапных неприятностей, требующих срочных финансовых трат. Даже, если вы противник идеи брать деньги в долг под проценты, то в таких случаях это оправданно и практично. Например, занимая 200 лари на 61 день, клиент возвращает компании всего 224,56 лари.

Условия получения Микрокредита от NetCredit

Заказать средства он-лайн может трудоспособный гражданин Грузии от 20 лет до пенсионного возраста. В заявке клиент указывает род деятельности и приблизительный ежемесячный доход.

Если вы заказываете деньги впервые, то сумма займа может быть от 50 до 500 лари, на срок до 61 дня. При хорошей истории, то есть своевременном возврате займа, повторный займ будет увеличен до 1000 лари.

Зарегистрированные пользователи с успешной кредитной историей, при повторных займах, могут воспользоваться услугой SMS-заказ. Заказать деньги через СМС в Грузии возможно на тот мобильный номер, который указан в вашем профиле. Для этого просто отправьте SMS сообщение на номер 91337 с текстом:

NETCREDIT<сумма><дата><пароль>

Последовательность слов и знаков очень важна для защиты в интернет пространстве.

Пример: NETCREDIT 200 61 password(пароль)

Кредитование от NetCredit можно получить также банковским переводом через Банк Грузии, TBC Bank, Liberty Bank, Республика Bank. Однако займ уже не будет срочным, ведь банковские переводы занимают до 3-х дней. Для очень срочного займа клиенты могут позвонить по номеру (+995 32) 220 30 40.

Для гарантии возврата средств, требуется указать контактные данные родственников или друзей. В течении суток компания проверяет правдивость данных, но не будет сообщать этим людям, что вы осуществляете заём. Если клиент не желает давать истинные контакты своих близких, в кредите будет отказано.

Когда заёмщик зарегистрировался и получил положительный ответ на заявку, необходимо провести пробный перевод между нашими банками, для налаживания сервиса. Это может быть символическая сумма 1 лари. Данная процедура необходима для уверенности, что деньги попадут именно к вам на счёт без ошибок.

Погасить кредит легко в любом филиале банка на сайте www.mm.ge , а также через Фейсбук facebook.com/netcreditge~~pobj или любой платёжный терминал. Обязательно сохраняйте квитанции.

Важно!

Заявки на получение ссуды рассматриваются в рабочее время пн-сб с 9:00 до 21:00

в воскресенье с 9:00 до 18:00.



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