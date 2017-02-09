С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 7500 рублей и должен обеспечиваться организациями, финансируемыми из бюджетов разных уровней, а также другими работодателями за счет собственных средств (ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»).

В настоящее время в Республике Крым действует Соглашение о минимальной заработной плате, согласно которому в организациях внебюджетного сектора экономики минимальная заработная плата с 1 июля 2016 года установлена в размере не менее 7650 рублей в месяц.

С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 7 800 рублей в месяц (Федеральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ).

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Так как согласно ст.133.1 Трудового кодекса Российской Федерации размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, размер минимальной заработной платы в Республике Крым будет пересмотрен сторонами социального партнерства.

Департамент труда и социальной защиты населения

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