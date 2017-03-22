Минимущества Крыма планирует ускорить изъятие земли для «Тавриды»

Во вторник прошло обсуждение о внесении изменений в закон о регулировании земельных отношений. По итогам заседания комитета Госсовета РК, замминистра Минимущества Крыма Никита Гаранин внес предложение о внесении изменений в республиканский закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым».

«Законопроект направлен на сокращение сроков в рамках проведения процедуры изъятия в государственных и муниципальных нуждах объектов имущества с целью обеспечения реализации мероприятий федеральной целевой программы», – объяснил ситуацию изданию КрымИнформ Гаранин.

Это делается с целью ускорения начала работ по строительству трассы «Таврида», так как из 676 земельных участков изъято только 403, оставшиеся владельцы пока не приняли решение по этому поводу. Земельный кодекс дает собственникам 60 дней на урегулирование вопроса об их правах, затем еще 90 дней на принятие условий. Изменения призваны провести работы в соответствии с планами правительственной комиссии.

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Гаранин дал развернутый ответ касательно сокращения сроков. Изменения должны ускорить рассмотрение вопроса о подтверждении прав собственности граждан, на это будет отводиться 20 дней вместо 60, а на само соглашение о передаче земли 14 дней вместо 90. Также он заверил, что права владельцев будут соблюдены.

Для трассы «Таврида» изымут 1,4 тысячи земельных участков.



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