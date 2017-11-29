Министр Крыма принимает керчан: наболевшие вопросы ЖКХ

Сегодня в Керчи проходит выездной прием граждан министрами Республики Крым. В городе открыто около 30 пунктов приема граждан. Несмотря дождливую погоду желающих попасть на прием было достаточно много. К министру жилищно-коммунального хозяйства Марине ГОРБАТЮК уже к 10 часам утра записались в очередь 30 человек.

Для керчан вопросы, связанные с ЖКХ, очень актуальны. Неоднократно проводились внутренние приемы граждан Главой керченской Администрации и его заместителями, где людям обещали помочь решить их проблему. И многие моменты действительно решили. Но все же остались вопросы, которые не удалось разобрать на местном уровне.

Так, например, к Марине Владимировне обратились жители Дома №5 по улице Котовского. Этот дом в Керчи называют «многострадальным». Дело в том, что дома по этой улице относились к бывшему кирпичному заводу, который уже давно не действует. С 2015 года люди живут без централизованного водоснабжения. И это не последняя беда жильцов «брошенного» дома.

«Понимаете у нас нет ни газа, ни воды. Так еще и скоро света не будет. Столбы в нашем дворе вот-вот рухнут. КРЭС нас не хочет обслуживать, говорят – поменяйте столбы. Воду нам завозят, канализацией мы пользуемся, но колодцы забитые. Работники управляющей компании только в квартире чистят. Сказали, что колодцы это территория водоканала. Звоним в водоканал, а они нам говорят – мы вас не обслуживаем, потому что к вам даже не подведена наша система. Вот такой замкнутый круг. Из года в год одно и то же. Мы как те мышки бегаем из угла в угол, из кабинета в кабинет и все бес толку», – рассказывает жительница дома Татьяна Дмитриевна.

Надо ли говорить, что дома находятся в аварийном состоянии? Еще в 2016 году поднимался вопрос о переселении жильцов этого дома. Однако, по сей день проблема не решена.

Марина Владимировна была удивлена такому положению и обещала разобраться в этой ситуации совместно с Администрацией города.

«Уже не первый год на наш дом только головой качают в Администрации. А по факту пишут, что мы вообще не относимся к Керчи. И никто нас принимать не хочет»,- отметила еще одна жительница аварийного дома Татьяна Дмитриевна.

Министр заявила, что КРЭС обязаны принять энергосеть к данному дому, иначе они не имеют права брать с людей деньги за электричество. Ведь оно проходит по бесхозным сетям.

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На прием к Министру пришли люди с жалобой уже на современное благоустройство дворов.

В программу по благоустройству городской среды вошли 6 дворов. Один из них находится по улице Островского, д 110. Жители этого дома обратились со следующей проблемой:

«Программа по благоустройству направлена на создание комфортных условий. Но получается, что устройство нашего двора никого не обрадовало. На подъездной дороге высокие бордюры, нет пандусов и нет ни одного кармана. Машины не могут разъехаться. Если раньше мы ставили машины под деревьями и они никому не мешали, то теперь припарковать машину во дворе невозможно. 6 жильцов из нашего двора за свои деньги сделали себе площадку для парковки и обозначили ее, так сказать, частной территорией. Вообще с нами даже не согласовали проект. Мы не знали, что будут делать. Сейчас установили новые плавающие люки, которые нам не нужны, вместо этого мы бы предложили потратить деньги на что-то более нужное».

Марина Владимировна отметила, что несогласование проекта с жильцами – это серьезное нарушение. Она сама посмотрит этот двор и поднимет вопрос о принятии мер. Также, она пояснила, что программа по благоустройству стартовала «комом», поэтому возникают некоторые трудности.

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