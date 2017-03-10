Министр спорта Крыма узнала о проблемах спортивной жизни города

Министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева посетила Керчь с инспекционным визитом. Министру провели экскурсию по стадиону и созвали совещание.

В рамках рабочей поездки в Керчь Министр спорта Елизавета Кожичева провела совещание с тренерским составом Керчи, с руководством городского совета, начальниками различных отделов и представителями администрации города.

Такой состав совещания позволил обсудить наиболее актуальные вопросы спортивной жизни города. Как оказалось в процессе общения, проблемы у тренерского состава города весьма схожие: недостаток или полное отсутствие финансировании со стороны соответствующих комитетов.

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Так, многие тренера различных федераций спорта отметили, что наиболее остро стоит вопрос с высокой стоимостью поездок на турниры и соревнования различного уровня. По причине отсутствия материальной поддержки, керченские спортсмены часто пропускают серьёзные конкурсы, на которых могли бы зарекомендовать себе с хорошей стороны и с достоинством представить город-герой Керчь.

Также были высказаны проблемы с инвентарём. В большинстве случаев оснащение спортивных площадок и помещений, в которой проходят тренировки, оставляет желать лучшего. Ведь практически весь инвентарь либо устарел, либо приобретён на пожертвования родительского комитета. Однако родители и тренера не могут из своего кармана производить закупки спортивного оборудования и оплачивать поездки на турниры.

Елизавета Васильевна, в свою очередь, рассказала о нюансах финансирования крымских спортсменов.

«Все спортсмены, которые одержали победу на крымском соревновании, едут представлять наш регион на Всероссийские турниры за счёт Министерства спорта», — объяснила Елизавета Кожичева.

Также министр спорта сообщила о том, что от Керчи уже поданы списки по необходимому инвентарю и в этом году федерации смогут получить определенное оснащение.

Так как не все вопросы удалось решить в формате открытой встречи, гости из Симферополя и руководство города продолжили общение в закрытом формате.







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