Министр спорта РК посетила Керчь

Министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева посетила Керчь с инспекционным визитом.

В рамках рабочей поездки министру провели экскурсию по стадиону им. 50-летия Октября. Елизавете Васильевна осмотрела отремонтированные помещения главной арены города, в которых теперь с комфортом занимаются различные спортсмены.

В план визита министра также входит рабочее совещание с представителями тренерского и спортивного состава города.

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Напомним, что главой Министерства спорта Республики Крым Елизавета Кожичева стала в октябре 2016 года. На этом посту она сменила ушедшего в отставку в апреле 2016 года Георгия Шестака. Ранее 29-летняя Елизавета Кожичева работала в должности первого заместителя главы спортивного ведомства. С августа была временно исполняющей обязанности министра.

Примечательно, что новый министр личных спортивных заслуг и достижений не имеет. В 2008 году она окончила Национальную академию природоохранного и курортного строительства по специальности «Экономика предприятия».



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