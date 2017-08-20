Министр ЖКХ Крыма рассказал о водоснабжении в Керчи

Несмотря на водную блокаду Северо-Крымского канала со стороны Украины, полуостров не нуждается в воде. В экстренные сроки в Крыму были найдены три новых источника для водозабора.

Как сообщил первый заместитель министра ЖКХ Крыма Александр Шептунов Федеральному агентству новостей, жители Крыма не ощущают нехватку днепровской воды.

На данный момент на территории полуострова найдены три новых источника, которые позволяют обеспечивать водой территорию Восточного Крыма до Керчи.

Александр Шептунов рассказал, что экстренные меры по поиску источников воды были приняты сразу же после введения блокады с украинской стороны. Обеспечение водой Керчи представляло особую сложность ввиду полного отсутствия источников пресной воды.

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«Чтобы прийти в Керчь, воде нужно проделать путь в 230 км. Дело в том, что Восточный Крым почти не имеет собственных источников пресной воды — в Керчи их нет вовсе. Сегодня разведаны три месторождения воды: Нежинское, Григорьевское и Просторненское. Эти залежи пресной воды позволяют поднимать 160 кубов в сутки — это как раз тот объем, который в целом берет Керчь, Щелкино, Феодосию, Судак, весь район Восточного Крыма», — комментирует первый заместитель министра ЖКХ Крыма.

Кроме того, по словам Александра Шептунова, к 2020 году водоводы от Нежинского, Григорьевского и Просторненского месторождений воды будут сведены в единую насосную станцию, а после в три этапа строительства по программе ФЦП будут доведены до Феодосии, из которой вода будет распределяться дальше — в сторону Керчи.

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