Министры Крыма начали выездной прием

Совет Министров Крыма преступил к работе по выездным приемам. Планируется в первом квартале 2018 года посетить все регионы.
Сегодня представители Совмина проводят выездной прием в городе Саки. Об этом сообщает «Крымская газета».
Ранее глава Республики Сергей АКСЕНОВ сообщил, что в 2018 году выездные приемы пройдут дважды:
«Мы посетим все районы за первый квартал 2018 года. С осени опять начнем, то есть дадим людям возможность получить доступ к республиканским министрам, представителям власти и попробовать на месте решить свои вопросы».
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После проведения приемов Министры Республики отчитываются главе о проделанной работе.
Пока дата приезда министров в Керчь неизвестна.
Напомним, выездной прием Совмина проходил в Керчи осенью 2017 года.
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