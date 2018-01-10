Министры Крыма начали выездной прием

Совет Министров Крыма преступил к работе по выездным приемам. Планируется в первом квартале 2018 года посетить все регионы.

Сегодня представители Совмина проводят выездной прием в городе Саки. Об этом сообщает «Крымская газета».

Ранее глава Республики Сергей АКСЕНОВ сообщил, что в 2018 году выездные приемы пройдут дважды:

«Мы посетим все районы за первый квартал 2018 года. С осени опять начнем, то есть дадим людям возможность получить доступ к республиканским министрам, представителям власти и попробовать на месте решить свои вопросы».

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После проведения приемов Министры Республики отчитываются главе о проделанной работе.

Пока дата приезда министров в Керчь неизвестна.

Напомним, выездной прием Совмина проходил в Керчи осенью 2017 года.

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