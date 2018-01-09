Министры Крыма выберут лучшие проекты заправок вдоль «Тавриды»

Совет министров Крыма выберет лучшие проекты придорожной инфраструктуры вдоль трассы «Таврида». Соответствующий документ разместили сегодня на сайте правительства Республики.

В частности, Министерству экономического развития поручили определить лучшее архитектурное решение многофункциональных зон дорожного сервиса и автоматизированных заправочных станций вдоль строящейся трассы. После того, как проекты поступят на конкурс их будет рассматривать крымский Архитектурно-градостроительный совет. Позднее на портале Минэкономразвития Крыма разместят типовые технические задания заправок и зон дорожного сервиса.

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Этой весной мы писали о том, что вдоль трассы «Таврида» планируется построить 20 автозаправок и 6 многофункциональных объектов дорожного сервиса, включающие в себя помимо АЗС, пункты питания, мотели и стоянки для большегрузного транспорта.

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