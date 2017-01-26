Керчь — самый древний город России. Этот факт Министерство культуры РК планирует доказать всей России. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции министра культуры республики Арины Новосельской.

Министерство культуры Крыма заявило о намерениях доказать не только России, но и всему миру тот факт, что Керчь является самым древним городом на территории современной Российской Федерации.

«Мы хотим в этом году уже абсолютно точно доказать России, всему миру, к открытию в 2018 году моста (через Керченский пролив), что Керчь – самый древний город России. Уже мы знаем, что Керчи на 500-600 лет больше, чем Дербенту», — сообщает чиновник.

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Также Арина Новосельская акцентировала, что на данном этапе происходит сбор и подготовка к публикации научно-документальной базы, которая посердит этот факт.

Напомним, что Керчь уже длительный период претендует на звание самого древнего в России. Таковым сейчас числится дагестанский город Дербент, расположенный между Каспийским морем и предгорьем Кавказа.

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