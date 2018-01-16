Минтранс проведёт ревизию крымских автобусов и маршруток

Глава Крыма Сергей АКСЁНОВ сегодня встретился с министром транспорта Республики Игорем ЗАХАРОВЫМ. В ходе встречи обсудили состояние транспортной сферы полуострова, планы министерства на будущее, а также итоги по реализации поручений, данных в ходе последнего выездного приема граждан членами Совета министров Крыма.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Сергей АКСЁНОВ, основная проблема в этой области – это транспортная доступность, несоблюдение компаниями-перевозчиками расписания, а также отказ от перевозки льготных категорий граждан.

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Минтрансу поручили в течение 30 дней отладить автобусное движение в Крыму – провести ревизию подвижных составов и документации в регионах полуострова. Глава Крыма надеется, что уже в следующем месяце министерство выдвинет предложения по повышению качества работы и устранению существующих проблем.

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