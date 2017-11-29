Минздрав Крыма узнал о проблемах керченской медицины

В рамках проведения выездного приема граждан Министр здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО встретился с керчанами. Горожане обращались к Министру с частными вопросами и общими проблемами медицины в Керчи.

В ходе приема Александр Иванович на месте решил несколько вопросов. Сделав пару телефонных звонков, он записал керчанку Наталью Анатольевну на бесплатную консультацию и оперативное лечение катаракты. Женщина рассказала обо всех трудностях лечения в Керчи и отметила, что местный окулист сказал, что операция будет платной. Министр здравоохранения пояснил, что это не совсем так:

«У каждого гражданина России есть полис Обязательного медицинского страхования. Он выдается бесплатно. Так вот страховая компания оплачивает Ваше лечение, в том числе и операцию. Вы не должны ничего платить. В Республиканской клинике им. Семашко такие операции делают часто», – пояснил Александр ГОЛЕНКО.

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Также, министр здравоохранения проконсультировал еще одну жительницу города по телефону и лично вызвал ей врача на дом. Дело в том, что керченские врачи посчитали состояние бабушки удовлетворительным и не видели необходимости в госпитализации.

Еще с одним частным вопросом обратились люди, у которых родственник находится под стражей во время предварительного следствия. У него очень плохое состояние здоровья – помимо сахарного диабета обнаружена киста в почке, в организме идет воспалительный процесс. Люди просят, чтобы ему разрешили хотя бы пройти медицинское освидетельствование, а еще лучше дать возможность вылечить острые проблемы:

«Когда мы приходим на суды, мы видим, что человек просто умирает на глазах. После того как у него случился эпикриз нам разрешили привозить не только инсулин, но и лекарства выписанные по эпикризу. Уже несколько дней держится температура 39, на это никто не обращает внимание. Мы не просим освободить его из-под стражи, хотим лишь, чтобы его лечили», – рассказывает родственница заключенного.

Александр Иванович отметил, что это не его сфера деятельности, однако сразу сделал несколько звонков и старался помочь разобраться в сложной ситуации.

Помимо частных проблем люди жаловались на нехватку врачей в городе. Александр Иванович, как никто знает проблемы здравоохранения в Керчи. Не так давно он и сам работал здесь врачом. Охватить весь объем недостатков сложно. Но Министр рассматривает каждый пункт и говорит о возможных решениях проблем:

«Мы планируем уже в следующем году значительно повысить зарплаты медработникам, чтобы привлечь их в муниципальные медучреждения. Сейчас просто очень много частных клиник, где врачам платят больше, лучше условия труда. Мы не можем обязать людей работать только на государственные больницы. В этом и вся проблема нехватки медработников не только в Керчи».

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