Мир! Труд! Май! Как прошло торжественное шествие в Керчи

Сегодня в Керчи отмечается один из самых светлых и радостных весенних праздников – 1 мая. Тысячи людей вышли на центральную улицу города, чтобы поприветствовать мир, труд и май.

Шествие, как и всегда, получилось очень масштабное. В колонне прошли и представители городской администрации, и ветеранские коллективы, политические партии, работники заводов города, учащиеся школ и ВУЗов – все они друг за другом прошествовали по центру Керчи.

Люди улыбались, скандировали «Керчь – город-герой», кричали «ура» и даже спели «Катюшу».

Завершилось праздничное шествие на площади Ленина, где состоялся митинг в честь первого мая.

Первомайская демонстрация в Керчи фото

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