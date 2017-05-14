«МИСТЕР КЕРЧЬ 2017»: кто стал самым спортивным

В Керчи уже вовсю идёт подготовка к первому в городе мужскому конкурсу красоты и таланта. В его рамках сегодня был определен самый спортивный участник.

В Керчи проходит мужской конкурс красоты «МИСТЕР КЕРЧЬ 2017». Сразиться за титул самого красивого парня Керчи решились 12 человек.

Сегодня, 14 мая, в рамках конкурса состоялся спортивный день, в ходе которого судейская коллегия определила самого спортивного конкурсанта.

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Парням пришлось сегодня нелегко: на тренировке в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» участники отжимались, подтягивались, качали пресс и одолевали кросс на 3 км на стадионе имени 50-летия Октября.

Важно отметить, что представленные на конкурсе нормативы, являются обязательными для поступления в какое-либо военное училище России.

Победителем в данной номинации стал – Артур БОРИСОВ.

Напомним, что финал конкурса состоится 20 мая в диско-холле «Камелот». Самый красивый парень Керчи заберет кубок и путевку на двоих, а для зрителей подготовлено феерическое шоу, которое каждый запомнит надолго. А на сайте КерчьИНФО продолжается народное голосование, которое определить самого достойного участника конкурса по мнению читателей сайта.

«МИСТЕР КЕРЧЬ 2017»

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