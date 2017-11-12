Митридатская лестница: обследования и исследования

Гуляющие в центре города керчане, наверняка заметили в эти выходные небольшое скопление людей в районе Большой Митридатской лестницы, рассматривающих и фотографирующих стены сооружений. Это не туристы, впервые увидевшие чудо-лестницу. Это обследователи – инженеры из Петербурга, выполняющие задание заказчика.

Компания «Меандр», которая ранее выиграла конкурс на проект реконструкции Митридастких лестниц продолжает свои исследования.

Сейчас на лестницах работает подрядчик компании, Северо-западная инжиниринговая фирма, тоже петербургская. Как рассказала журналистам КерчьИНФО инженер-обследователь Анастасия, в течение нескольких дней сотрудники компании проводят визуальное обследование помещений по ГОСТу, замеряют дальномерами основные габариты, проводят замеры несущего свода, фиксацию и диагностику.

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Также они исследуют внутренние помещения лестницы – обследователей прежде всего интересует, есть ли там катакомбы или подземные ходы. Поскольку эти подземные сооружения лучше обнаружить сейчас, чтобы при дальнейшем строительстве и реставрационных работах не было проблем. Сейчас главная задача – собрать информацию для дальнейшего её исследования. По словам Анастасии, эту часть работ планируется завершить уже к понедельнику.

Каким будет проект Митридатской лестницы?

Компания «Меандр» ранее публиковала свою концепцию проекта, которая предполагает реставрацию и реконструкцию Большой Митридатской лестницы и сооруженного в советское время верхнего участка лестницы, ведущего на вершину горы, благоустройство участков склона, организацию смотровой площадки на вершине горы, воссоздание Музея древностей, часовни-мавзолея над могилой И.Стемпковского, устройство кафе с открытой террасой на склоне горы.

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Городская Администрация склоняется к варианту, удобному в туристическом плане – с различными зонами отдыха, местами общественного питания и так далее. Историки, безусловно, на стороне истории (напомним, что с точки зрения исторической ценности – важен только первый пролёт лестницы). Сейчас между двумя сторонами идут споры.

Напомним, как отмечала ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник Татьяна УМРИХИНА, работы по реконструкции Большой и Малой Митридастких лестниц должны завершить к концу 2018 года, научно-проектную документацию нужно разработать до конца марта будущего года.

В этом году на проект реконструкции выделено 80 миллионов рублей. Всего, по поручению президента России на реконструкцию Митридатских лестниц 1,5 миллиардов рублей.

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