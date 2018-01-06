Митрополит Платон поздравляет керчан с Рождеством Христовым

В канун Рождества Христова митрополит Феодосийский и Керченский поздравил всех православных с наступающим праздником. Он рассказал журналистам КерчьИНФО о рождении Иисуса Христа и праздничных традициях.

Сегодня все церкви готовятся к Рождественской службе. В Иоанна Предтечи уже украшают залы. Здесь Рождественскую службу проведет Платон, митрополит Феодосийский и Керченский.

«Дорогие керчане и феодосийцы, от всей души поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Этот праздник положил начало нашему спасению. В новом году я желаю всем хорошей жизни, чтобы труд оплачивался достойно, хорошего здоровья, веры в будущее и в Бога», – обращается митрополит Платон.

Владыка рассказал о рождественских традициях:

«В канун Рождества – строгий пост. По обычаю благочестивому люди не едят ничего целый день до появления вечерней звезды. В начале вечерней трапезы вкушают сладкую кутью. Это говорит о том, что мы приветствуем новую жизнь, которая в этих зернах. Мы стараемся воздержаться от яств не самых насущных для человека».

Читайте: Рождество Христово в Керчи

Также, принято поздравлять крестников и дарить им сладости. Люди поют колядки. Их происхождение народное, но все они основаны на церковных историях.

Многие задаются вопросом почему Рождественский вертеп изображает пещеру. Все секреты можно легко узнать из Библии. Трогательные Евангельские писания говорят, что младенец лежал в яслях в пастушеской пещере. Его семье не хватило места в городе. Тогда была всеобщая перепись населения при Императоре Августе. Иосиф и Дева Мария жили в Назарете. Но так как они происходили из дома Давидова, им нужно было вернуться в Вифлеем. Именно там и случилось чудо Рождества Христова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

