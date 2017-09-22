Мнения студентов: чего не хватает в Керчи

Источником политических, гражданских и общественных изменений зачастую становятся организованные студенческие движения. Объединяясь, молодежь превращается в силу, способную не только «горы свернуть», но и общественный строй изменить. Так было в период Средневековья, Возрождения и Нового времени. А что происходит с современными студентами и представителями образованной молодежи? Что хочется изменить и исправить им?

О том, чего не достает нашему городу Керчь и к чему стоит стремиться городским жителям и властям мы спросили у керченских студентов.

Юлия, 22 года

Я считаю, что нашему городу не хватает аквапарка, детских развлекательных центров и приличных парков.

Яна, 20 лет



В городе не хватает мест развлечения и мероприятий для молодежи. Вечером пойти совершенно некуда.

Эдуард, 21 год



Было бы здорово, если бы в Керчи организовали площадку для концертной деятельности разных артистов. Нам не хватает как самой площадки, так и организации. Также в городе не достает спортивно-развлекательных площадок (того же скалодрома, например), доступных для жителей.

Дмитрий, 22 года



Что касается инфраструктуры Керчи, то нам не хватает аэропорта, хороших автомобильных и велосипедных дорог, а также парковок. Нет нормальной набережной с парком аттракционов. Нет гостиниц и приютов для животных. А на месте центрального рынка я бы вообще построил торговый центр, а все ларьки бы снес, а то получается, что место используется совершенно нерационально.

Евгений, 22 года



Городу не хватает конкурентоспособных тематических заведений таких как квеструмы, антикафе, клубы по настольным играм, где молодежь могла бы проводить свой досуг с интересом и пользой, находить для себя новые знакомства и развиваться в целом. Не лишним было бы появления в городе турклуба, учитывая уникальность природы Крыма, востребованность была бы на высоте. Больше благоустроенных пляжей, зеленых зон, скверов, детских площадок. Керчи не помешал бы и второй кинотеатр, работающие аттракционы на набережной и новые интересные места отдыха.

Надежда, 20 лет



Хотелось бы, чтобы в Керчи было больше мест культурного отдыха (парки, озелененные скверы), больше книжных магазинов с доступной учебной литературой для ВУЗов. Хорошего приюта для бездомных животных не хватает. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы было больше мест для занятости населения после окончания ВУЗов и не только.

Татьяна, 21 год



Керчи не хватает парков для собак, просто парков, красных бордюров и парковок.

Кроме того, респонденты, пожелавшие остаться анонимными, добавляли, что в Керчи не мешало бы усилить контроль властей в области запрета употребления спиртных напитков и курения в общественных местах (особенно это касается несовершеннолетних). Часть опрошенных сетует на неэффективность стерилизации собак и говорит, что животные по-прежнему остаются агрессивными. Также керченская молодежь просит уделять больше внимания ремонту дворовых и придомовых территорий и очистке улиц от мусора.

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