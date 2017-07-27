«Многоточие» снова в Керчи: все на большой концерт

В Керчи пройдёт большой летний концерт группы «Многоточие». Керчан ждёт незабываемый вечер.

29 июля 2017 в диско-холле «Камелот» пройдёт выступление группы «Многоточие». Артисты будут радовать гостей популярными и любимыми хитами, а также малоизвестными композициями.

«Многото́чие» — российская рэп-группа из Москвы, которая существовала с 1998 по 2007 год. На их счету легендарные песни и армия фанатов. За время своего существования группа стала одной из самых популярных в свом жанре в России.

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Это уже не первый визит артистов в Керчи. В апреле текущего года «Многоточие» в диско-холле «Камелот» по-настоящему раскачала народ. Тогда на концерт любимой группы приехали фанаты из разных городов региона.

Старт вечеринки в 22:00.

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону +7 978 83 38 100

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