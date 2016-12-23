В 2017 году в Керчи и во всем Крыму будут снижены тарифы на национальный роуминг.

К этому призвал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Он отметил, что внутрисетевого роуминга быть не должно вообще. А тарифы на национальный роуминг, в свою очередь, операторы должны прировнять к общероссийским.

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Тарифная сетка будет выровнена в первом квартале 2017 года.

Напомним, что ранее пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ заявляла о необходимости существования роуминга в Крыму по техническим причинам.

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