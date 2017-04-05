Мобильный офис пенсионного фонда едет в Керчь

Сотрудники мобильного пенсионного фонда Российской Федерации посетят наш город в мае этого года. Прием граждан будет проводиться 3 мая в «Керченском морском технологическом колледже» и в МУП МОГОК РК «Керчьгортранс».

Данное мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Доступная среда». Мобильная служба ПФР, прежде всего, ориентирована на тех граждан, которые по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста не могут посетить управление районного пенсионного фонда для консультации.

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Как сообщается на сайте ПФР, благодаря доступу к базам данных, специалисты мобильных офисов на месте решают вопросы назначения пенсий и других социальных выплат ПФР. Так, например, можно сдать документы для оформления пенсии или ее перерасчета, заказать справку о размере пенсии или дубликат пенсионного удостоверения, заполнить анкету на оформление пенсионного страхового свидетельства, подать заявление на выдачу государственного сертификата на материнский семейный капитал и прочее.



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