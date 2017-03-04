Керчанка представила Крым на конкурсе красоты «Леди Вселенная 2017»

В Болгарии состоялся мировой конкурс красоты «Леди Вселенная 2017». Керчанка завоевала титул «Perfect Body».

Представлять Крым на мировом конкурсе красоты «Леди Вселенная 2017» отправилось модель организации MegaPhotoDay — Ирина Степанова.

Красавицу по достоинству оценило жюри конкурса, присудив титул «Perfect Body».

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Сама участница отмечает, что данный конкурс красоты — большой опыт, который будет лишь помогать в будущем.

«Эта поездка дала мне огромный опыт, а от конкурса у меня остались исключительно позитивные впечатления. Хочу поблагодарить модельное агенство «MegaPhotoDay», за оказанную поддержу и веру в меня. Нужно раскрывать в себе таланты и возможности , не останавливаться на достигнутом и желание работать над собой — вот что дало мне участие в этом конкурсе», — комментирует Ирина.

Редакция KerhINFO.com поздравляет девушку с завоеванным титулом и желает не останавливаться на достигнутом.

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