Модельная организация MEGA PHOTO DAY отпраздновала день рождения

Модельная организация MEGA PHOTO DAY отпраздновала день рождения
Февраль 19 15:39 2017

У керченской модельной организации MEGA PHOTO DAY — день рождения! Поздравить любимое агенство пришли друзья и близкие.

На мероприятии царила праздничная атмосфера, звучали непрекращающиеся слова поздравления и благодарности учредителю организации — Юлии Павликовой.

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Гостей радовал скрипичный дует, веселые конкурсы, дефиле юные моделей и мужское дефиле.

MEGAPHOTODAY — первая международная модельная организация на полуострове Крым.
Основная деятельность организации направлена на развитие моды и творчества. Организация специализируется на обучении и трудоустройстве моделей, на проведение показов, выставок, конкурсов красоты.

Юлия Павликова — участница показов «PRADA» и «GUCCI», лицо Крымской недели моды, обладательница множества международных и мировых титулов: последний из них «1-я Королева Евраазии 2016».

Fashion Show 2017 фото



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