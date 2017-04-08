Модельное агенство Sigma Scouting Керчь приглашает на свой выпускной

Модельная школа Sigma Scouting Керчь устраивает настоящий выпускной. Все желающие могут отлично провести время на празднике. 15 апреля в баре — ресторане «Камелот» пройдёт первый выпускной модельной школы Sigma Scouting Керчь.

В этот вечер двери в мир моды и стиля будут открыты не только для стилистов, дизайнеров и специалистов модной индустрии, но и для всех желающих! Не пропустите это событие!

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Ведущий вечера всем известный, один из лучших в своем деле — Владимир Чичиланов.

Кроме праздничной атмосферы вас ждёт показ новой коллекции от Магазина «Мята», показ платьев от Елизаветы Новосельцевой,показ новой коллекции от магазина идеальных нарядов «VECHIRKA», «Stand Up», восточные танцы, Vogue и многое другое!!!

В конце вечера вас ждёт розыгрыш призов от партнёров организации.

По всем вопросам обращаться по телефону +79788355861

Заказ столов по телефону +7 978 83 38 100



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