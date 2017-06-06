Модельное агентство Sigma Scouting Керчь

Модельное агентство SigmaScouting Керчь – уникальная организация в Керчи, которая готовит новых лиц в моделинге и рекламе.

Обучение агентстве происходит по авторской методике, состоящая из 13 теоретический предметов и обширной профессиональной практике. Образовательная программа организации – запатентована и является уникальной.

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По окончанию обучение каждая модель получает портфолио с набором фотографий для дальнейшего продвижения в модельном бизнесе, а также сертификат о прохождении курса обучения.

Теперь у жителей Керчи есть возможность обучаться профессии «Модель» в питерском агентстве, в том числе есть возможность учиться абсолютно бесплатно.

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