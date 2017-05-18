Модный дизайн коридора

Коридор для многих людей считается функциональной комнатой, оформление которой далеко от стиля и изящества остальных комнат. Особенно, если касается это квартиры. Поскольку планировка во многих квартирах предполагает небольшой коридор, в лучшем варианте – это удлиненный коридор, имеющий прямоугольную форму. На большее владельцы, как правило, не могут рассчитывать. Но как же дизайн коридора сделать, чтобы он получился стильным и практичным.

Правильно оформляем

Многие люди очень большое внимание уделяют оформлению ванной, спальни и гостиной. Но коридор для большинства отходит как-то на последнюю позицию. Хотя интерьер этой комнаты, как правило, имеет огромное значение для всего восприятия квартиры.

Как только заходим мы в квартиру, первое, что в глаза бросается – это дизайн коридора. Если эта комната оформлена неправильно, значит и дизайн всего жилья остается лучшего желать.

При оформлении коридора вам необходимо учитывать некоторые нюансы и стараться не совершать подобных ошибок:

Небольшой коридор нельзя делать сильно темным.

Не желательно в сильно узких коридорах размещать много элементов мебели.

Не очень красиво смотрится прихожая, если из нее ведет много дверей в другие помещения. Одну дверь желательно убрать.

Во время оформления коридора нельзя забывать про уют и гармонию в остальных помещениях.

Если вы допустите хоть одну такую ошибку, тогда дорогостоящий материал будет смотреться совершенно по-другому, не так, как вы задумали изначально.

Как поступить с зауженным коридором

В коридоре, в котором очень много простора, очень просто создать идеальный интерьер. Но как же поступить, если коридор узенький? Самый грамотный, экономичный и простой вариант – визуально расширить пространство. Таких приемов достаточно у профессиональных дизайнеров. Они просты настолько, что их освоить может даже обыватель.

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми вариантами, которые позволят вам визуально расширить коридор.

Узкую прихожую оформлять желательно в светлых оттенках.

Зеркала могут помочь сделать визуально просторнее и шире помещение.

В прихожей подобного типа не должно присутствовать много мебельных элементов.

Как оформить потолок, полы и стенки

Для стенок подойдут больше всего обои, имеющие вертикальные полоски либо крупные рисунки. Они могут комнату сделать одновременно шире и короче. Лучше для отделки брать светлые оттенки. Светлый пол – отличный вариант, который сделает больше комнату.

Если говорить про потолок, то его выполнить можно в более темных оттенках. При этом стены будут выше казаться. Также хорошим решением станет натяжной глянцевый потолок, на котором хорошо будут выглядеть встроенные плафоны.

Зеркала

Размещение зеркала и прочих подобных поверхностей в комнате позволяет ее сделать просторнее и светлее. Следовательно, можно воспользоваться таким приемом и во время оформления коридора.

Зауженный коридор не любит зеркал круглой и овальной формы. Лучше, если зеркала будут иметь форму прямоугольника. Причем, отлично будут смотреться как вертикальные полотна, так и горизонтальные.

Идеальное решение – размещение шкафчика с зеркальной дверью во весь рост. В таком варианте она выполнять будет одновременно пару задач: в коридоре большое зеркало – удобно, да и сам коридор становится больше визуально.

Какую мебель выбрать

Для узкого коридора желательно применять разнообразные столики и стульчики, тумбочки и другие элементы мебели небольшого размера. Выберите одновременно узкий и большой шкаф-купе для коридора. Если вы не можете такой себе позволить, тогда подберите для комнаты мебель, в которой поместится одновременно обувь и одежда.

Самое главное – это по минимуму оставлять на видимых местах вещи. Лучше их спрятать за дверьми шкафов. Шкаф-купе может иметь в виде полочек ниши, чтобы дополнительно не пришлось в комнате размещать тумбочку или столик.

Как поступить, если в коридоре очень много дверей

Маленький коридор очень часто становится не таким просторным и функциональным, если в самой комнате находится множество дверей, которые ведут в другие помещения. Особенно, если эти двери открываются в сам коридор.

В таком случае необходимо постараться устранить все двери по возможности. Не в каждом случае появляется крайняя нужда в присутствии дверей между кухней и коридором, либо между общей гостиной и коридором. Некоторые люди вовсе убирают дверной проем, либо его заменяют шикарной аркой. Если не получается убрать двери, тогда их можно заменить распашными дверьми. Такое решение сэкономит пространство смежной комнаты и самого коридора.

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