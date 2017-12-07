Молодежный парк готовят к открытию и Новому году

Молодежный парк в Аршинцево уже не узнать. Преображение зоны отдыха и развлечений набирает обороты и близится к своему завершению. Сегодня на территории парка появился еще один интересный объект – конструкция в виде двух сердец с надписью «Я люблю наш парк». При входе в парк уже собирают новогоднюю елку.

Яркая декоративная конструкция уже привлекает внимание посетителей парка. Даже в пасмурное утро здесь гуляют мамы с детьми и фотографируются возле красно-зеленых сердец.

Также в парке уже появилась первая спортивная площадка. Готовят еще две территории, на одной из которых вскоре установят уличные тренажёры.

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Также много изменений произошло и на территории детского комплекса. Здесь появились новые качели, песочница, еще один комплекс для детей возрастной категории от 3 лет.

Уже практически на всей территории парка уложена яркая плитка. Она придает не только больше красок всей зеленой зоне, но и делает более комфортными прогулки по парку. Особенно это касается людей на инвалидных колясках, велосипедах, роликах, и мам с колясками.

Сейчас продолжаются работы по реставрации арки. А рядом с ней уже стоит каркас для будущей новогодней красавицы.

Официальное открытие парка планируется на середину декабря. Как будет проходить это мероприятие пока не известно. Но без сомнений это должно быть радостное и праздничное событие.

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