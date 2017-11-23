Молодежный парк откроют к середине декабря

Ремонтные работы в Молодежном парке набирают обороты. Уже к середине декабря планируется официальное открытие. Строительная компания АО «ВАД» помогает в перевозке строительных материалов.

Еще в сентябре подрядная организация ООО СК «Стройсервис» приступила к работам по реставрации парка в Аршинцево. Уже тогда было видно масштаб процесса.

В первый месяц установили новую детскую площадку. Однако, родители, уже тогда сделали замечание, что старые горки и качели травмоопасны. Сегодня на территории игровой площадки не осталось и следа от прошлого. Все объекты старой площадки демонтированы. Также, в вечернее время территория комплекса хорошо освещается. Раньше это было большой проблемой для маленьких керчан. Особенно в летнее время, когда на улице тепло и родители гуляют с детьми даже после сумерек.

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Изначально планировалось закончить ремонт 1 декабря. Однако, подрядная организация подписала второй контракт, в котором расширили территорию ремонта еще на 1400 квадратных метров. Об этом редакции сайта КерчьИНФО сообщил ответственный за выполнение работ Сергей БАБАЕВ:

«По первому контракту осталось установить светильники и лавочки. Сейчас активно ведуться работы по второй части договора. Уже к середине декабря планируем торжественное открытие парка», – пояснил Сергей Сергеевич.

Наблюдая за процессом работы, журналисты КерчьИНФО обратили внимание на одну деталь – очень часто, грузовые автомобили и краны строительной компании АО «ВАД» принимают участие в перевозке строительных материалов для ремонта Молодежного парка. Выяснилось, что это просто взаимовыручка между подрядными организациями. Напомним, что компания АО «ВАД» является подрядчиком «Тавриды».

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