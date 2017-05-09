Молодые активисты навестили керченских ветеранов

Волонтеры Победы и молодогвардейцы Керчи поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и участников боевых действий с праздником Великой Победы.



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В течение трех дней активисты лично навещали наших дорогих защитников Отечества, вручили 320 поздравительных писем от руководства республики Крым, дарили цветы и, конечно же, свое внимание. Для многих адресатов визит волонтеров стал очень приятной неожиданностью. Люди и с радостью и с грустью делились своими воспоминаниями о военных временах: о подвигах товарищей, о родных и близких, о найденной любви и о горечи потерь.

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Безусловно, такие встречи оставляют неизгладимый след в нашем сознании, они учат тому, что нет ничего ценнее жизни и счастливых улыбок окружающих нас людей. Поэтому мы надеемся, что тоже смогли подарить хоть немного тепла и заботы самым уважаемым жителям нашего города.

Керченское местное отделение

КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

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