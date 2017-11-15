Молодые авторы Керчи прочитают свои произведения

В малом зале КДК «Корабел», 9 декабря состоится вечер современной поэзии «СТИХИЯ» Молодые авторы нашего города будут читать свои произведения.

«СТИХИЯ» – прекрасная стартовая площадка для начинающих поэтов. Наряду с новыми именами со сцены прозвучат стихотворения уже сложившихся авторов: Анны Ложкиной, Анастасии Протасовицкой, Елены Митиной, Злотовой Златы, Дмитрия Маркова и др…

Большинство выступающих являются членами керченского литературного клуба «Депо Пегаса».

В 2017 году КДК Корабел при поддержке партнеров и меценатов выпустил одноименный сборник современной поэзии «СТИХИЯ».

КДК «Корабел» выражает отдельную благодарность Тарасенко Михаилу Владимировичу – учредителю компании «Крымские Вина» и директору магазинов сувенирной продукции – «Мир Подарков», который на протяжении 2017 года оказывал всестороннюю поддержку литературному проекту.

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«Для того, чтобы процветало искусство, нужны не только художники, но и меценаты». К.С. Станиславский

Для большинства меценатов XVIII-XIX вв. благотворительность стала практически образом жизни, чертой характера.

На свою деятельность они смотрели не только, как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную Богом или судьбою.

Принципиально важно то, что российские меценаты не только поддерживали деятелей культуры и искусства, но и заботились о том, чтобы культурные ценности были доступны широким слоям общества.

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