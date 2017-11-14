Молодые танцоры из Керчи заняли призовое место на фестивале бальных танцев

В минувшие выходные в Симферополе прошёл Открытый Всероссийский фестиваль по спортивным бальным танцам «Tavria open 2017». Керченские ребята из «Танцевального центра Костроминых» привезли с соревнований диплом третьего места.
Как рассказала руководитель танцевального клуба, Оксана КОСТРОМИНА, на фестиваль отправилась только одна пара – в возрастной категории Юниоры 1+2 «Д» класса (12-15 лет) Андрей КОЖЕНЦЕВ и Алина КОСТЮКОВА. Всего в соревнованиях было – 22 категории.
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В финале ребята заняли 3 место в латиноамериканской программе. Следующие соревнования ждут воспитанников центра уже в декабре.
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