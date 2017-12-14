Молодые заливчане делают добрые дела

Сегодня молодежный комитет завода «Залив» подарил сладкие подарки воспитанникам керченской школы-интерната. 15 молодых судостроителей за один раз сделали сразу 2 добрых дела – стали донорами и порадовали детей.

Молодежный комитет судостроительного завода «Залив» совсем молодая организация. Ее основали только этим летом. Сегодня они уже делают поступки, о которых говорит весь город.

Благотворительная акция от молодых заливчан приурочена к предстоящим новогодним праздникам и Дню Святого Николая, который в этом году отмечается 19 декабря.

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Глава молодежного комитета Владимир Чичиланов рассказал журналистам КерчьИНФО о благотворительной акции:

«15 наших ребят сегодня сдали кровь и получили по 535 рублей каждый. На вырученные деньги мы купили конфеты, печенья и фрукты. Отнесли угощения в керченскую школу-интернат. Там нас тепло встретили и поблагодарили за подарки».

Также, Владимир отметил, что молодежный комитет призывает всех керчан и предпринимателей города делать добрые дела:

«Это касается не только детей. У нас много стариков, которые живут на маленькую пенсию, многодетных семей, ветеранов и так далее. Мы хотим передавать эту «эстафету добра» всем неравнодушным керчанам».

В последнее время в Керчи многие проводят благотворительные мероприятия. К нам приближаются новогодние праздники и это вдохновляет людей на добрые поступки. И это здорово – добрым делом мы делаем добрее весь Мир.

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