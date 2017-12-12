Молодым керчанам торжественно вручили красные паспорта

Сегодня в Керчи прошло празднование Дня Конституции РФ. В торжественной обстановке молодым керчанам вручили красные паспорта гражданина Российской Федерации.

В Культурном центре имени Богатикова прошло торжественное собрание посвященное Дню Конституции РФ. Об этом сообщил глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН на официальной странице в социальной сети:

«В рамках праздника кроме поздравительных речей и праздничного концерта, прошло вручение представителям молодого поколения керчан самого главного в их жизни документа – паспорта гражданина Российской Федерации», – говорится в сообщении.

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На мероприятии присутствовали глава городского совета Николай ГУСАКОВ, представители совета ветеранов и многие другие почетные гости.

Для справки:

С 1994 года действовал указ президента России «О нерабочем дне 12 декабря». В 2005 году внесли поправки в Трудовой Кодекс РФ – День конституции перестал быть государственным праздником и причислен к памятным датам России.

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