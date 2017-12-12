Молодёжный парк в Керчи охраняет круглосуточный полицейский патруль

В эту пятницу в Керчи открывается обновлённый Молодёжный парк, сейчас там практически завершены все работы по благоустройству. Однако, выяснилось, что новую зону отдыха без охраны оставлять нельзя – у некоторых керчан «руки чешутся» вписать себя в историю города нехорошими делами.

Как сообщил глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН на своей странице в социальной сети Facebook, в парке уже зафиксированы акты вандализма. Сейчас на территории дежурит полицейский патруль. По словам главы исполкома, патруль на территории парка будет находиться постоянно и следить за порядком и сохранностью установленных элементов и конструкций.

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Ответственный за выполнение работ в парке Сергей БАБАЕВ отказался комментировать ситуацию испорченных элементов в парке, лишь отметил, что этим занимается Следственный комитет.

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Сергей БОРОЗДИН обращается к жителям с просьбой бережно относится к элементам благоустройства городского парка: «Это все делается для наших жителей» – подчеркнул чиновник.



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