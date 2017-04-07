Молодых предпринимателей Керчи приглашают в федеральный проект

Министерство экономического развития Республики Крым совместно с Крымским государственным фондом поддержки предпринимательства приглашает предпринимателей принять участие в конкурсе «Молодой предприниматель России». Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

Так, каждый керчанин, который является индивидуальным предпринимателем или соучредителями юридического лица в возрасте от от 16 до 30 лет, может проявить себя в конкурсе федерального масштаба.

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Региональный этап длиться с 20 марта по 25 мая текущего года.

В рамках проекта предусмотрены 5 номинаций: «Открытие года»; «Производство года»; «Работодатель года»; «Социальный бизнес года»; «Личный вклад года».

Зарегистрироваться можно по ссылке.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Подробную информацию о конкурсе Вы можете получить по телефону: +7978 898 35 39.



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