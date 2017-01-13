«Мороз и солнце-день чудесный». Всем известно это выражение Александра Пушкина. Но не всем керчанам случается его встречать в жизни. Однако январь 2017 года выдался крайне щедрым на удивительные заснеженные пейзажи.

Вот и в канун Старого Нового года жителям города удалось насладиться не только белоснежным покрывалом зимы, но и восхитительным небосводом, с лучами приветливого солнца.

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Все, кто не успел насладиться чудными красками природы днём, могут сделать это сейчас, посмотрев на фото.

Автор фото: Людмила Бахарева

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