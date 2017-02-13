Мороз приостановил ремонт на улицах Керчи

Погодные условия мешают произвести ремонтные работы на улицах Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Подлипенцев на своей странице в соцсети.

Чиновник отметил, что в курсе существующих проблем с аркой в Приморском парке и с тротуаром по ул. Свердлова, 84. Однако погода не позволяет сейчас их устранить.

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«Минусовая» температура на улице пока не позволяет приступить к устранению дефектов ремонта арки в Приморском парке и к укладке плитки на тротуаре по улице Свердлова, 84. Как только погода наладится, запланированные работы будут выполнены», — отметит Владимир Подлипенцев.

Напомним, что в августе прошлого года на ремонт арки в Приморском парке было выделено 1 миллион 800 тысяч рублей. Однако спустя менее, чем полгода арка снова разваливается. Штукатурка осыпается на головы проходящих граждан. Бывший начальник Управления ЖКХ города Кирилл Скороходов, отмечал, что устранение проблемы будет осуществлено в рамках гарантийных обязательств предприятия, которое выполняло ремонт.

На улице Свердлова, 84 после ремонтных работ по замене трубы, которые проводились в начале февраля 2017 года, до сих пор не приведена в порядок тротуарная дорожка.

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