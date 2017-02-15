Морозная ночь Керчи

Ночью, 14 февраля, в Керчь пришел холодный фронт. Праздничный вечер всех влюбленных сменился снежной ночью. Минусовая температура и сильный ветер моментально прогнал с керченских улочек горожан. По пустым улицам проезжают только одинокие автомобили, водители которых спешат домой к родным.

В город вернулась морозная погода, снег засыпал тротуары, а по дорогам кружила метель, окутав Керчь белым покрывалом.

День Святого Валентина к своему финалу подарил романтично-сказочную погоду, создавая атмосферу для всех влюбленных пар нашего города.

Читайте: Замерзший керченский пролив (фото)

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





