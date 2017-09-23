Морское многоборье в Керчи прошло в экстримальных условиях

Сегодняшнее утро для керченских студентов-моряков выдалось непростым. Ребятам пришлось грести, плыть и подтягиваться под проливным дождём.

Соревнования по морскому многоборью в Керчи были запланированы загодя. Однако у погоды свои планы. Сегодня она преподнесла сюрприз всем собравшимся на территории Морской базы КГМТУ, устроив участникам соревнования и зрителям зрелища «холодный душ».

Морское многоборье в Керчи КГМТУ организует уже не первый год. В этот раз студенты соревновались в таких дисциплинах:

гребля;

плавание;

метание;

перетягивание каната;

подтягивания.

Всего в спортивном турнире участвовало 6 команд. Три из них были сформированы согласно направлениям подготовки ВУЗа: электрики, механики и судоводители. Одна команда представляла Керченский морской технический колледж, и еще одна – Судомеханический техникум. Также в турнире приняла участие команда-сюрприз – сборная старшекурсников университета.

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В качестве главного судьи конкурса выступила заведующая кафедрой физического воспитания и спорта университета Светлана БУКША.

Посмотреть на грандиозное спортивное событие на базе университета собралось огромное количество керчан. Особое вдохновение получили курсанты техникума: у них была собственная группа поддержки, кричавшая речевки и исполнявшая танцевальные композиции в их честь.

Усложнила и без того нелегкие соревнования погода: ребятам приходилось бороться не только друг с другом, но и с сюрпризами природы.

Особым конкурсом стал конкурс ухи, которую готовили преподаватели университета, разделившись на небольшие группы.

В целом, соревнования прошли задорно и весело. По итогу конкурса первое место заняли студенты Судомеханического техникума, вторыми стали старшекурсники КГМТУ, а бронзу получили электромеханики.

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