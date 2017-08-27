Морской этап транспортировки арки Керченского моста продлится 72 часа

Вся Россия с замиранием следит за важнейшим этапом строительства Керченского моста — транспортировкой ж/д арки. Заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж Леонид РЫЖЕНЬКИН рассказал представителям СМИ о ходе операции.

На данный момент железнодорожная арка Керченского моста полностью погружена на плавучие опоры. Конструкция весом более чем в 6 тысяч тонн поднята со вспомогательных опор на пирсах и теперь удерживается только плавучими опорами.

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Плавсистема вместе с аркой выведена из акватории у технологической площадки. В «ковше» приступают к формированию буксирного ордера для дальнейшего движения сначала по предварительно подготовленному технологическому подходному каналу, затем по Керченскому подходному каналу и далее непосредственно по Керчь-Еникальскому каналу.

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Перед заведением в створ моста плавсистему «подтянут» с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Плавсистема будет заведена в створ между фарватерными опорами с максимальным суммарным зазором до 65 см и фиксируется якорными тросами.

В целом, вся морская стадия операции по транспортировке железнодорожной арки займет 72 часа.

«Весь цикл работ четко продуман и расписан, поэтому отклонения от графика невозможны. Морской этап операции по транспортировке железнодорожной арки по времени не превысит заявленные 72 часа», — рассказал журналистам заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж Леонид РЫЖЕНЬКИН.

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