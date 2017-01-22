Часто криминальные новости Керчи сообщают, что по квартирам ходят люди якобы из Пенсионного фонда, ЖЭКа или других государственных организаций для нашей страны – совсем не редкость. Часто они даже предъявляют документы, которые подтверждают их высокие полномочия.

В подавляющем большинстве случаев такие «представители» имеют презентабельную внешность, солидный и опрятный вид, знают все новшества в законодательстве, располагают к общению и вызывают доверие у людей.

Вот и в Керчи были замечены такие якобы «государственные доброжелатели». Двое молодых парней, представляются сотрудниками ЖЭКа, посещают керченских жителей, показывают им фото их балконов, говорят об их аварийном состоянии, запугивают, что якобы, если балконная плита в скором времени упадёт на голову соседу или прохожему, то хозяевам квартиры грозит тюрьма.

В итоге долгих разговоров, уговоров и психологического давления, мошенники хотят, чтобы их «жертвы» подписали документы на ремонт балкона с нуля и требуют задаток в размере 50%, а после исчезают.

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В случае же, если люди впустили данных представителей в квартиру, а позже, выслушав названную им итоговую сумму, говорят, что не нуждаются в их услугах, мошенники, видимо от отчаяния, занимаются воровством в открытую. Что и случилось недавно с жительницей района АТС, у которой самозванцы украли из кошелька банковскую карту и обналичили ее на 100 тысяч рублей. Мошенники вскоре были задержаны, но известно, что действовали не только эти двое, а целая группа людей.

Так что, жители Керчи, будьте осторожны и помните, что представители государственных организаций – люди довольно занятые. И ходить по квартирам им просто-напросто некогда. Если же кто-то является к вам и представляется таким сотрудником – это скорее всего самозванец и единственное, что поможет ему добиться успеха – ваша доверчивость.

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