Москвичи скупают керченскую недвижимость

Среди россиян продолжает расти спрос на покупку недвижимости на Крымском полуострове. Одним из самых дешевых городов для приобретения жилья является Керчь.

Как сообщает издание Газета.ru, среди россиян, совершающих покупки недвижимости на Крымском полуострове, 40% являются москвичами. Жители столицы планируют использовать новоприобретенное жилье для переезда и проживания в Крыму или для заработка путем сдачи квартир и домов в аренду.

Керчь является городом, где зафиксирована минимальная цена на жилье в Крыму. Так, однокомнатная квартира будет стоить около 1,7 млн рублей, а двухкомнатная — 2,4 млн рублей. Об этом в интервью Газете.ru рассказывает руководитель проекта Domofond.ru. Анна Березина.

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В то же время, существуют предположения о том, что цены на недвижимость в Керчи упадут еще ниже из-за удешевления цен на стройматериалы и оборудование в связи с постройкой Керченского моста, комментирует министр строительства России.

Оппонентом министру в этом вопросе выступает гендиректор компании «ИнтерСтрой» Евгений Кабанов, который высказывает противоположное мнение: после строительства перехода через Керченский пролив возрастет количество туристов, и, следовательно, возрастет спрос на аренду и покупку жилья, поэтому цены на недвижимость как минимум останутся теми же и, скорее всего, в перспективе возрастут.

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