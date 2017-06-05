Москвичи стали первыми на турнире по роллер-хоккею в Керчи

С 3 по 4 июня в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» прошел турнир по хоккею на роликах. В нем участвуют семь команд из разных уголков России. Керчанам немного не хватило до места в тройке лидеров.
Турнир прошел в два этапа: команды отыграли в группах, а затем две лучшие из каждой команды вышли в плей-офф.
По результатам соревнований первое место заняла команда из Москвы, второй стала команда из Краснодара, третье место взяли хоккеисты из Новороссийска.
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Далее по списку расположились: 4-е место – Керчь, 5-е – станица Павловская, 6-е — Ростов и 7-е – Ялта.
Как рассказал журналистам KerchINFO капитан керченской команды «Гриффин» Олег МЕДВЕДЕВ, в матче за третье место с командой из Новороссийска, керчане уступили по буллитам. Основное время закончилось со счетом 2:2.
Спортсмен также сообщил, что следующий турнир по хоккею на роликах, уже десятый по счету, состоится в первой половине сентября текущего года.
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